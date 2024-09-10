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        Havalimanında yıldırım düşen pistte hasar oluştu

        MUŞ Sultan Alparslan Havalimanı'nın pistine gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:10
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        Havalimanında yıldırım düşen pistte hasar oluştu
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        MUŞ Sultan Alparslan Havalimanı’nın pistine gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu hasar oluştu. Kullanılama kapatılan pist, yapılan onarım çalışmasıyla yeniden açıldı.

        Muş Sultan Alparslan Havalimanı’nın pistinin yakınına gece saatlerinde yıldırım düştü. Küçük çaplı hasar oluşan pist, kullanıma kapatıldı. Bunun üzerine İstanbul- Muş seferini yapan 2 uçaktan biri Erzurum’a, diğeri ise Elazığ’a yönlendirildi. Sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmayla pist onarıldı, hava trafiği tekrar normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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