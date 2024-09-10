Havalimanında yıldırım düşen pistte hasar oluştu

Muş Sultan Alparslan Havalimanı’nın pistinin yakınına gece saatlerinde yıldırım düştü. Küçük çaplı hasar oluşan pist, kullanıma kapatıldı. Bunun üzerine İstanbul- Muş seferini yapan 2 uçaktan biri Erzurum’a, diğeri ise Elazığ’a yönlendirildi. Sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmayla pist onarıldı, hava trafiği tekrar normale döndü.

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