Madde bağımlısı AVM'yi birbirine kattı
MUŞ'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi bilinmeyen kişi, girdiği AVM'yi birbirine kattı.
MUŞ'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi bilinmeyen kişi, girdiği AVM'yi birbirine kattı. Alışveriş merkezinin çocuk oyun alanında makinelere zarar veren kişi, iş yerlerine de saldırdı. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kentte, madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, alışveriş merkezinin çocuk oyun alanına girip makineleri tahrip etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sırasında içerideki anne ve çocuğunun tedirginlik yaşadığı gözlendi. Oyun alanının kapısının camını da kıran saldırgan, diğer iş yerlerine de saldırdı. Alışveriş merkezi çalışanları ve ziyaretçiler, korku dolu anlar yaşadı. Güvenlik görevlileri, duruma müdahale edip, şüpheliyi uzaklaştırdı.
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