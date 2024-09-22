Muş'a şehit ateşi düştü (2)

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Batman’da oturan yakınları, cenaze törenin katılmak için Muş'a doğru kamyonetle yola çıktı. Şenyayla bölgesine geldiğinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 21 BF 066 plakalı kamyonet, şarampole devrildi. Yaklaşık 70 metre yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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