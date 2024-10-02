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        Karasu Nehri'nde balık ölümleri

        MUŞ'takiKarasu Nehri'nde ölü balıklar yüzeye vururken, bölgedekiler tedirginlik yaratan görüntü için yetkililerden yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:30
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        Karasu Nehri'nde balık ölümleri
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        MUŞ'takiKarasu Nehri'nde ölü balıklar yüzeye vururken, bölgedekiler tedirginlik yaratan görüntü için yetkililerden yardım istedi.

        Murat Nehri'nin önemli kollarından biri olan Karasu Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. Şehir merkezi ile köylerden geçen Karasu Nehri'nin yüzeyi ölü balıklar ile dolarken, bölgede yaşayanlar tedirgin oldu. Durum yetkililere bildirilirken, bölgedekiler hayvanları ve tarım arazileri için kullandıkları nehrindeki balık ölümlerinin önlenmesini istedi. Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Eyüp Sönmez, "Balık tutmaya geldik ancak korkunç bir manzarayla karşılaştık. Balıkların hepsi ölmüş ve karaya vurmuş. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Yoksa bu gidişle Karasu Nehri'nde balık kalmayacak" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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