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        Muş'ta Anadolu benekli semenderi görüntülendi

        MUŞ'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:55
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        Muş'ta Anadolu benekli semenderi görüntülendi
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        MUŞ'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Derecik köyü kırsalındaki akarsu kenarında ailesi ile gezen Ferhat Balkaya, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi ile karşılaştı. Türün neslinin tehlike altında olduğunu bilen Balkaya, Anadolu benekli semenderini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre semenderi inceleyen Balkaya, daha sonra doğaya saldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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