Muş'ta Anadolu benekli semenderi görüntülendi
MUŞ'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
MUŞ'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Derecik köyü kırsalındaki akarsu kenarında ailesi ile gezen Ferhat Balkaya, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu benekli semenderi ile karşılaştı. Türün neslinin tehlike altında olduğunu bilen Balkaya, Anadolu benekli semenderini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre semenderi inceleyen Balkaya, daha sonra doğaya saldı.
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