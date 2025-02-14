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        Muş'ta tipide mahsur kalan 50 araçtaki 300 kişi kurtarıldı

        MUŞ- Bingöl kara yolunda etkili olan tipide 5 saat mahsur kalan 50 araçtaki yaklaşık 300 kişi, ekiplerin iş makineleriyle yolu açmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:45
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        Muş'ta tipide mahsur kalan 50 araçtaki 300 kişi kurtarıldı
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        MUŞ- Bingöl kara yolunda etkili olan tipide 5 saat mahsur kalan 50 araçtaki yaklaşık 300 kişi, ekiplerin iş makineleriyle yolu açmasıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen Kızılay ekipleri, bu kişilerin gıda ihtiyacını karşıladı.

        Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle dün gece yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açtı, yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 50 araçtaki 300 kişi kurtarıldı. Bölgeye giden Kızılay ekipleri araçlarda bulunanların gıda ihtiyacını karşıladı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte araçlar da hareket etti.

        Öte yandan Erzurum'da da gece yarısı başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı, tipi şeklinde etkili oldu. Vatandaşlar sabah iş yerine gitmek için araçlarının üzerine yağan karı temizledi. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de kapanan yüzlerce köy yolu ile kent merkezindeki çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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