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        Yolu kapalı köyde hastalanan 6 aylık bebeğe, paletli ambulansla ulaştılar

        MUŞ'ta kardan kapanan köy yoluna paletli ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, ateşlenen 6 aylık bebeğe müdahale edip, hastaneye götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:30
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        Yolu kapalı köyde hastalanan 6 aylık bebeğe, paletli ambulansla ulaştılar
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        MUŞ'ta kardan kapanan köy yoluna paletli ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, ateşlenen 6 aylık bebeğe müdahale edip, hastaneye götürdü.

        Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta hastalara, paletli ambulansla müdahale ediliyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde 6 aylık bir bebeğin ateş şikayeti sonrası sağlık ekipleri yola çıktı. Kapalı yol nedeniyle köye paletli ambulans ile giden ekipler, bebeğe ilk müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra bebek ile annesini paletli ambulansa aldı. Bebek ile annesi daha sonra kara yolunda bekleyen ambulansa taşındı. Damar yolu açılan ve soğuk uygulama yapılan bebek, Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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