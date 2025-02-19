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        Muş'ta eğitime 'kar' engeli (2)

        23-50KİLOMETREDE TRAFİK DURDUMuş-Kulp-Diyarbakır kara yolunun 23 ile 50'nci kilometreleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:10
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        Muş'ta eğitime 'kar' engeli (2)
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        23-50KİLOMETREDE TRAFİK DURDU

        Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunun 23 ile 50'nci kilometreleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu. Yetkililer, yolun güvenli hale getirilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Sürücülere mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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