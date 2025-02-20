Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

        BUĞLANMEVKİSİNDE YOĞUN KAR VE TİPİMuş-Solhan-Bingöl kara yolunun Buğlan mevkisinde yoğun kar ve tipi, trafikte aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
        ABONE OL

        BUĞLANMEVKİSİNDE YOĞUN KAR VE TİPİ

        Muş-Solhan-Bingöl kara yolunun Buğlan mevkisinde yoğun kar ve tipi, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle yolda kalanlara Türk Kızılayı, su, kek ve meyve suyu ikram etti. Vatandaşlar ekiplere teşekkür ederken, Karayolları ekipleri yoldaki çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret

        Benzer Haberler

        Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 644 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 644 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Muş'ta yolcu otobüsünde 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Muş'ta yolcu otobüsünde 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Muş'ta eğitime 'kar' engeli (2)
        Muş'ta eğitime 'kar' engeli (2)
        Muş'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Muş'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Muş'ta eğitime 'kar' engeli
        Muş'ta eğitime 'kar' engeli
        Muş'ta bir kadın eşi tarafından öldürüldü
        Muş'ta bir kadın eşi tarafından öldürüldü