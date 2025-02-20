Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

Muş-Solhan-Bingöl kara yolunun Buğlan mevkisinde yoğun kar ve tipi, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle yolda kalanlara Türk Kızılayı, su, kek ve meyve suyu ikram etti. Vatandaşlar ekiplere teşekkür ederken, Karayolları ekipleri yoldaki çalışmalarını sürdürüyor.

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