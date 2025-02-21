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        Otomobilin arkasına bağlanan kızakla kaydı

        MUŞ'ta etkili olan kar yağışı, gençlerin eğlencesi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:35
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        Otomobilin arkasına bağlanan kızakla kaydı
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        MUŞ’ta etkili olan kar yağışı, gençlerin eğlencesi oldu. Maşallah Çelik, arkadaşının otomobiline halatla bağladığı kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

        Muş’ta kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, gençlerin de eğlencesi oldu. Maşallah Çelik, arkadaşının otomobiline halatla bağladığı kızakla kayarak karın keyfini çıkardı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Eğlenceli görüntüler, birçok kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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