Otomobilin arkasına bağlanan kızakla kaydı

MUŞ’ta etkili olan kar yağışı, gençlerin eğlencesi oldu. Maşallah Çelik, arkadaşının otomobiline halatla bağladığı kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Muş’ta kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, gençlerin de eğlencesi oldu. Maşallah Çelik, arkadaşının otomobiline halatla bağladığı kızakla kayarak karın keyfini çıkardı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Eğlenceli görüntüler, birçok kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.