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        Berber, müşterilerini karda dükkanının önünde tıraş etti

        MUŞ'ta berber Resul Kaya, müşterisini karlı havada, iş yerinin önüne koyduğu sandalyede tıraş etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:30
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        Berber, müşterilerini karda dükkanının önünde tıraş etti
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        MUŞ’ta berber Resul Kaya, müşterisini karlı havada, iş yerinin önüne koyduğu sandalyede tıraş etti.

        Hürriyet Caddesi'nde kuaför salonu işleten Resul Kaya, kar yağışı ve soğuğa aldırmadan müşterilerini açık havada tıraş ediyor. Kaya, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı kent merkezindeki iş yerinin önüne masa ve sandalye çıkarıp, müşterilerini karşıladı. Kaya'nın, makası ve makinesiyle müşterilerine saç sakal kesimi ve bakımı yaptığı anlar, çevredekilerin de ilgisini çekti ve sosyal medyada paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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