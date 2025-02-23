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        Muş'ta ekiplerin 3 metreyi bulan karla zorlu mücadelesi

        MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:35
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        Muş'ta ekiplerin 3 metreyi bulan karla zorlu mücadelesi
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        MUŞ’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, çığ tehlikesi de endişe yaratıyor.

        Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köy ve mezra yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ederken, şu ana kadar 118 köy ve bunlara bağlı mezra yolları ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 44 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın iş makinelerinin geçişini dahi zorlaştırdığı belirtilirken, ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için zorlu hava koşullarına rağmen yoğun mesai harcıyor.

        Yetkililer, köy yollarında kar ve tipi nedeniyle zaman zaman yeniden kapanmaların yaşandığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

        İl Özel İdaresi Ekip Şefi Kamil Yentür, “İl Özel İdaresi ekipleri olarak kapalı köy ve mezra yollarımızı ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığıyla karşılaşıyoruz. Çığ tehlikesi korkusu altında çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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