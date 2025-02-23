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        Muş'ta Kar Festivali'ne yoğun ilgi

        MUŞ'ta Güzeltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Kar Festivali', renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:30
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        Muş'ta Kar Festivali'ne yoğun ilgi
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        MUŞ’ta Güzeltepe Kayak Merkezi’nde düzenlenen ‘Kar Festivali’, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kayak ve kızak gösterileri, spor etkinlikleri ve müzik şöleni büyük beğeni topladı.

        Muş Valiliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, saat 12.30’da başladı. Festivale katılanlar, gün boyu doyasıya eğlendi. Kayakseverler pistte hünerlerini sergilerken, çocuklar ve aileleri kızak keyfi yaşadı. Etkinlik alanında kurulan çadırlarda çeşitli ikramlar dağıtıldı, yerel sanatçılar sahne alarak festivale ayrı bir coşku kattı. Kış turizmine katkı sunmak için düzenlenen etkinliği yoğun katılım oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, festivalin geleneksel bir hal aldığını ve yıl geçtikçe daha renkli görüntülere sahne olduğunu vurguladı. Özellikle katılımcıların keyifli vakit geçirdiğini belirten Taşdemir, çocukların festivale ayrı bir renk kattığına dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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