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        Köyde evler kara gömüldü

        MUŞ'un bin 800 rakımdaki Kalecik köyü ile mezrasında evler, adeta kara gömüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:00
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        Köyde evler kara gömüldü
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        MUŞ’un bin 800 rakımdaki Kalecik köyü ile mezrasında evler, adeta kara gömüldü. Pencereleri yarılayan kar tabakası, köylülerin yaşamını olumsuz etkiledi.

        Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde vatandaşlar, evlerine ve ahırlarına ulaşabilmek için küreklerle uzun saatler mücadele ediyor. Kapı girişlerini açmak için karı temizleyen köylüler, zorlu kış şartlarına rağmen hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köyde, ulaşım neredeyse imkansız hale geldi.

        'EVLER TAMAMEN KARA GÖMÜLMÜŞ'

        Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki köyde zorlu bir yaşam süren Sadullah Özdemir, “Köyümüzde 2-3 metreyi bulan kar var. Evler tamamen kara gömülmüş durumda. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Adeta kardan tüneller açarak hayvanlarımıza yem, saman veriyoruz. Zor şartlar altında hayvancılık yapıyoruz" diye konuştu.

        Kalecik Köyü Muhtarı Mücahit Yalçın ise “Kar adeta köyümüzü yutmuş. Ev ve ahırlarımız karın altında. Köyde yaşamakta çok zorluk çekiyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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