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        Başına buz kütlesi düşen Muhammed Emir gözlerini açtı

        MUŞ'ta eğitim gördüğü ilkokulun bahçesinde çatıdan başına buz kütlesi düşen Muhammed Emir Ekici'nin (9), tedavi altına alındığı hastanede gözlerini açtığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:30
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        Başına buz kütlesi düşen Muhammed Emir gözlerini açtı
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        MUŞ’ta eğitim gördüğü ilkokulun bahçesinde çatıdan başına buz kütlesi düşen Muhammed Emir Ekici’nin (9), tedavi altına alındığı hastanede gözlerini açtığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        Vali Adil Yazar İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğrencisi olan Muhammed Emir Ekici, dün teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynamaya başladı. Bu sırada Ekici’nin başına 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü. Muhammed Emir Ekici yere yığılırken, öğretmenler ve idareciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Ekici, gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ekici, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedavisi süren Muhammed Emir Ekici'nin gözlerini açtığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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