Muş Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın katıldığı toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.

Asya, yaptığı konuşmada, çalışma sezonun yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Üstyapı çalışmaları kapsamında eski Erzurum ve Hürriyet caddeleri ile bağlantı yollarının yenilenmesi için ihale yapıldığını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Müteahhitlerin itiraz süreçlerinden dolayı biraz zaman kaybımız oldu. Daha önce Yüksek Fen Kurulu ve teknik ekiplerin görüşleri neticesinde karara bağlanan ihale Kamu İhale Kurumu'na itiraz edildi. Geçen hafta salı günü KİK yönetim kurulu kararı itirazı reddetti. Biz de bu karar ile birlikte çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yüklenici firma ve paydaş kurumlarla yapacağımız toplantı sonrası iki ana caddemizin eş zamanlı olarak üstyapısını yenileyeceğiz. Daha önceki ana arterlerdeki çalışmalardan edindiğimiz tecrübelerle, bu yollarımızı yaparken vatandaşlarımızın yaşam konforunu olumsuz etkilemeden şehrimize bir güzellik katacağız."

Kent Meydanı, Gençlik Merkezleri, Yöresel Ürünler Pazarı, spor kompleksi gibi projelerin devam ettiğini aktaran Asya, Lale Vadisi Parkı'nın ikinci etabı ile birlikte bu projeleri de yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Çar Çayı kenarından yeni yol açma çalışması başlattıklarını anlatan Asya, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde bu bölgede yaklaşık 76 bin metrekarelik bir peyzaj alanı bulduk. Bu bölgenin ihyası için çalışmalarımızı yapacağız. Bununla birlikte Zafer Mahallesi'nde yaklaşık 14 bin metrekare alana peyzaj yapmak üzere belediyemize yer tahsisi yapıldı. Burada yapacağımız çalışma ile Zafer, Yeşilyurt ve Sütlüce mahallelerine hitap edecek bir sosyal aktivite alanı oluşturmuş olacağız."



Vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesiyle sona erdi.

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