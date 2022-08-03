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Malazgirt'te esnafa Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü daveti

AA

Malazgirt'te esnafa Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü daveti

MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, esnafı ziyaret ederek 24-26 Ağustos'ta kutlanacak Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

İlçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Demirer ve Altın, bu yıl düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Demirer, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin startının Malazgirt'ten verileceğini söyledi.

Etkinliklerin herkese hitap edecek şekilde planlandığını belirten Demirer, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız etkinliklerimize teşrifleriyle bizleri onurlandıracak. Sizlerde biliyorsunuz, iki yıldır pandeminin gölgesinde etkinliklerimizi yaptık. Bu yıl çok şükür etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Okçular Vakfımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından organize edilecek. Esnaf kardeşlerimizi şimdiden 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet ediyoruz."

Etkinliklerle ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Altın, en kısa zamanda vatandaşlara Kaymakamlık ve Belediyenin sosyal medya hesaplarından kutlamalarla ilgili bilgilerin verileceğini aktardı.

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