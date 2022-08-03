Muş'ta Eski Erzurum ve Hidayet caddeleri yenilenecek

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MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, eski Erzurum ve Hürriyet caddeleri ile bağlantı yollarının yenileme çalışmaları öncesi paydaş kurumlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, VEDAŞ İl Müdürlüğü, Telekom İl Müdürlüğü, Doğugaz yetkilileri ile yüklenici firma temsilcileri ve teknik personeller katıldı.

Toplantıda 12 bin 730 metrelik üstyapı çalışmasının düzenli şekilde yapılması, vatandaşların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için ilgili kurumların koordineyle çalışması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Asya, yaptığı açıklamada, kentin önemli iki güzergahının ve bağlantı yollarının yenilenmesi işine başlamadan önce çalışma programlarını belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Eski Erzurum ve Hürriyet caddelerinin bir bütün olarak yenilenmesi için çalışma başlatacaklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 13 kilometrelik çalışma sırasında hiçbir vatandaşımızın olumsuz etkilenmemesi için kontrollü şekilde hareket etmeliyiz. Paydaş kurumlarımızın çalışmaları eş zamanlı olarak yürütmelerini, proje sonrası yeni bir kazının olmaması için planlı bir iş çıkarmalıyız. Rabbim çıktığımız bu yolda önce bizleri birbirimize karşı, sonra hepimizi halkımıza karşı mahcup etmesin."

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