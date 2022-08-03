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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Muş'ta istişare toplantısında konuştu:

AA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Muş'ta istişare toplantısında konuştu:

MUŞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse Türkiye'nin kendi markasını taşıyan yüzde 100 elektrikli otomobilinin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz. İnşallah martta da TOGG'u Muş'un yollarında göreceksiniz." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığındaki istişare toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, Muş'un, tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir kent olduğunu ancak ovanın istenilen şekilde değerlendirilmemesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ovanın akıl ve ilim yoluyla ekilip biçilmesi durumunda tüm Türkiye'yi besleyebileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda böyle bir ovanın içindeyiz. Türkiye'yi bura besler, geri kalan tüm ovaları da dünyaya göndeririz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Türkiye'nin en fazla mera alanına sahip illeri arasındayız. 3,5 milyon dönüm mera, 800 bin dönüm çayır alanı var. Meralar tamamen doğal. Bu sayede süt, et, yağ ve peynir tamamen organik ama bu nimetin hakkını tam veremiyoruz. Muş'ta hem tarım hem de hayvancılığa bağlı sanayiyi de geliştirmemiz lazım."

Yeni tip koronavirüs sürecinde dünyanın en stratejik sektörünün tarım ve hayvancılık olduğunun anlaşıldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı gösterdi ki tarım ve hayvancılık dünyanın bir numaralı sektörüdür. Yıllardır bunu söylüyorum fakat kimseye dinletemedim. Son 10 yılda fiyatı artan ürünler nedir diye bakın, altın, petrol ve kıymetli maden aklınıza ne geldiyse. Son 10 yılda tarım ve hayvancılık ürünleri açık arayla birinci. Allah size büyük bir nimet vermiş. Muş Ovası elimizin altında bakir vaziyette. Muş'ta genç ve dinamik bir nüfusumuz var. O yüzden emek yoğun sektörleri de buraya çekmeliyiz."

- "Martta TOGG'u Muş'un yollarında göreceksiniz"

Türkiye'nin 120 yıllık hayalini gerçekleştirmek için önemli bir adım attıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası adına aldığımız görevi hakkıyla yapalım diye 120 yıllık insanlarımızın hayali, 1960'ta yarım kalmış bir rüyamız vardı. Geçen hafta sonu Gemlik'te fabrikanın gidişatını gördük, bilgilerini aldık. Allah nasip ederse Türkiye'nin kendi markasını taşıyan yüzde 100 elektrikli otomobilinin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz. İnşallah martta da TOGG'u Muş'un yollarında göreceksiniz." diye konuştu.

Bütün iş dünyası örgütlerinin yönetiminde olduğunu, yeni tip koronavirüsü en az hasarla atlatan ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve bürokrasiye ilettikleri 230 talebin yüzde 97'sinin çözüldüğünü vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin her coğrafyasında söylediğim bir şey var. Zengin olmanın yolu yatırım ve ticaretten geçer. Ticaretin de tek istediği şey huzurdur. Huzur olmayan yerde ticaret ve zenginlik de olmaz. Bunu akıldan çıkarmayalım. Komşudaki ateş bize zarar verir. Şehrimizde, ülkemizde, coğrafyamız ve dünyada huzur istiyoruz. Bunun hepsi olmadan insanların gülebilmesi, rahat edebilmesi ve açlıktan kurtulabilmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Muş TSO Başkanı Erdal Koç'un da konuşma yaptığı toplantıya, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Engin Yeşil ve Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, çevre il ve ilçelerden oda ve borsa başkanları katıldı.

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