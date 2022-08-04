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Köy okullarının tadilatı meslek lisesi öğrencilerinden

AA

İBRAHİM YALDIZ - SABRİ YILDIRIM - Muş'ta meslek lisesi öğrencileri, yaz tatilinde öğretmenleriyle gittikleri köy okullarının masa, kapı ve pencerelerinin bakımını yaparak, tadilat giderlerinde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Köy okullarının tadilatı meslek lisesi öğrencilerinden

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - SABRİ YILDIRIM - Muş'ta meslek lisesi öğrencileri, yaz tatilinde öğretmenleriyle gittikleri köy okullarının masa, kapı ve pencerelerinin bakımını yaparak, tadilat giderlerinde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında, Muş'ta 151 köy okulunun tadilatının yapılması için çalışma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya ve iç mekan tasarımı ile metal teknolojileri bölümlerinde okuyan öğrencilerden 8 kişilik ekip oluşturuldu.

Bölümlerdeki öğretmenlerin de eşlik ettiği öğrenciler, ilk çalışmayı merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Şenova köyünde yaptı. Okuldaki sıra ve masaları zımparayla temizleyip boyayan, kırılan ayaklarını yenileyen öğrenciler, kapı ve pencerelerin bakımını yaptıktan sonra korkulukları taktı.

- "Bir sıra ve masanın maliyeti ortalama 1200 lira"

Şenova köyünde yapılan çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında hayata geçirilen projeye ilişkin, "Bu çalışmayla inşallah köy okullarımızı eğitim öğretime en güzel şekilde hazırlayacağız." dedi.

Kıvanç, "Öğrenciler eskiyen sıra ve masaları zımparaladı, vernikledi ve yepyeni hale getirildi. Kapı ve pencereleri de onardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabi öğrenciler bu işleri yaparken döner sermaye kapsamında gelir elde ediyorlar. Öğretmenlerimizin başkanlığında yaz tatilinde boş zamanlarını değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Öğrenci ve öğretmenlerin, okulların yeni eğitim ve öğretim sezonuna hazırlanmasına büyük katkı sağladığını belirten Kıvanç, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz de bu durumdan memnun. Kendilerini mesleki anlamda geliştiriyorlar. Bir sıra ve masanın maliyeti ortalama 1200 lira. Öğrencilerin onarmasının maliyeti ise ortalama 100 lira. Arada büyük fark var. Ayrıca ilimizde 13 anaokulu yapılacak. Bazı okulların çatıları değiştirilecek, boyası yapılacak, bozuk zeminler onarılacak. Bütün okullarımız yeni sezona hazır hale getirilecek."

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Şefi Mehmet Kılıç ise okulda, vernikleme, sıra ve masa yenileme işlerini yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin bu sayede okulda öğrendikleri bilgiyi sahada uygulama imkanı bulduğunu anlatan Kılıç, "Ailelerine de maddi anlamda katkı sağlıyorlar. Yaz tatili olmasına rağmen bu işlemleri yapıyoruz. Okulların tatil olması bizim için önemli değil. Köy okullarını eğitim öğretime hazır hale getireceğiz. Okuldaki sıra ve masalar çok eskimişti. Biz bunları yeniledik. Bu masalar yaklaşık 8 yıl daha kullanılabilir. Yeni sıra ve masaların maliyetleri çok yüksek, onarım maliyeti ise 100 liraya tekabül ediyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Mücahit Şancı da "Tadilat yaparak öğrencilerin eğitimine ve aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Köy köy gezeceğiz. Kırık, eskiyen masaları, sandalyeleri onardığımızda öğrenciler mutlu olacak. Yaz tatilimizi bu şekilde geçiriyoruz. Burada kendimizi de geliştirme imkanı buluyoruz." dedi.

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