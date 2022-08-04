Muş'ta engellilere yönelik muhasebe kursu açıldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta Çalışma ve İş Kurumu ( İŞKUR ) İl Müdürlüğünce, engellilerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla bilgisayar destekli muhasebe kursu açıldı.

Muş Fiziksel Engelliler Derneğince, Sunay Mahallesi Şehit Murat Yılmaz Bilgi Evi'nde açılan muhasebe kursu 3 ay sürecek.

Engelli 10 kişinin katıldığı kursun açılış programına katılan Vali İlker Gündüzöz, engelli vatandaşların ön muhasebe konusunda eğitim görerek meslek sahibi olabileceğini ifade etti.



Kursun istihdam odaklı olduğunu belirten Gündüzöz, "Hem emeği geçen paydaş kurumlara hem de bu mekanı açan belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz. Burada hem meslek öğreniyorlar hem de boş vakitlerini değerlendiriyorlar. Ayrıca istihdama yönelik bir takım destekler söz konusu. Engelliler aynı zamanda bu işten gelir elde edecekler. Allah zihin açıklığı versin." dedi.

Fiziksel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaymaz da kursun, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğini ve Muş Fiziksel Engelliler Derneği tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Kursiyerlerin 3 ay boyunca bilgisayar destekli muhasebe eğitimi alacağını bildiren Kaymaz, "Engelli bireyleri sosyal ve kültürel hayata katılımlarını sağlamak amacıyla böyle bir eğitim projesine ihtiyaç duyulmaktadır. Alacakları eğitimlerle kamuda ve özel firmalarda iş bulma olanakları artacak. Ayrıca mesleki becerilerin artırılması konusunda destek olunacak." dedi.

Fiziksel engelli Müjde Güneş ise kursun kendisine çok faydalı olacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İş-Kur Müdürü Mehmet Emin Taylan, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ve davetliler katıldı.

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