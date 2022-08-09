Malazgirt'te iş yeri sahipleri Malazgirt Zaferi etkinliklerine davet edildi

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MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe esnafını bu yıl 951. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine davet etti.



Demirer ve Altın, 24-26 Ağustos'ta kutlanacak zaferin yıl dönümü etkinliklerine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirtti.



Esnafı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Demirer ve Altın, bu yıl yoğun katılımlı bir programın organize edileceğini aktardı.

Demirer, "At yarışları, konserler, çocuklar için eğlenceli oyunlar olacak. En önemlisi de Türk Yıldızları Malazgirt semalarında uçacak. Sizler de biliyorsunuz, iki yıldır pandeminin gölgesinde etkinliklerimizi yaptık. Bu yıl çok şükür çok yoğun bir programla kutlamaları yapacağız. Hem Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hem de çarşı merkezimizde etkinlikler olacak." diye konuştu.

Başkan Altın da etkinliklerle ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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