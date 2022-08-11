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Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı yapıldı

AA

Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Açılışa, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Varto Kaymakamı Mehmet Güder, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, DSİ 172 Muş Şube Müdürü Servet Fırat ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden video konferansla bağlandığı törende, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kurdelesi kesildi.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Gündüzöz, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin en önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

"Projeyle 280 megavat kurulu güç elde edildi ve 862 gigavat saat ortalama elektrik üretilecek. Bu da 1 milyar liranın üzerinde yıllık katkı demek." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bunun ötesinde Muş için daha başka anlamları da var. Bizim 50 yıllık içme suyu ihtiyacımızı karşılayacak olan bir projede yürüyor bu barajla birlikte. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ihale ettiği, geçen yıllardan devam eden işimizi inşallah bu yıl içinde bitireceğiz. Bu ilin 50 yıl içme suyu konusunda tereddüdü olmayacak. Muş Ovası suyla buluşacak. Artık bir Çukurova, bir Konya Ovası daha geliyor. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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