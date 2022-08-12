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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta çıkarılan "kevke taşı" çevre illere gönderiliyor

AA

Muş'ta çıkarılan "kevke taşı" çevre illere gönderiliyor

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde taş ocaklarında geleneksel yöntemlerle çıkarılan "kevke taşı" işlenerek çevre illere gönderiliyor.

İlçeye bağlı Mollakent köyünde 12 yıl önce kurulan taş ocağında çalışan işçiler, toprak altından çıkardıkları kayaları, balyoz ve murç yardımıyla parçalıyor.

Kavurucu sıcağa rağmen gün boyunca ocaktan çıkardıkları taşları şekillendiren işçiler, elde ettikleri gelirle ailelerini geçindiriyor.

Binbir zahmetle çıkarılan taşlar, işlendikten sonra çevre illere gönderiliyor.

Taş ocağında çalışan Salih İnci, günün ilk ışıklarıyla taş ocağına geldiğini söyledi.

Günde 8 saat güneş altında çalıştıklarını anlatan İnci, "Hava sıcaklığı 37 derece. Günde ortalama 10 litre su içiyoruz. 6 ay taş ocağında çalışıyoruz. Burada kırdığımız taşları traktöre yükleyip atölyeye götürüyoruz. Makinalarda kesip, şekil veriyoruz. Mezar taşı, bina, şömine, barbekü, bahçe duvarı yapımında kullanılıyor. Bu taşlar yazın serin, kışın sıcak tutar. Bölge halkı yoğun olarak kevke taşını kullanıyor. İki kişi günde 150 taş çıkartıyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Halit Turpan da yıllardır taş ocağında çalıştığını ve çok zahmetli bir iş yaptıklarını belirtti.

Taş Ocağı İşletme Sahibi Feda Yılmaz ise taşları, sipariş üzerine en çok Bitlis, Diyarbakır, Malatya ve Bursa'ya gönderdiklerini aktardı.

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