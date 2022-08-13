Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için hazırlıklar sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için hazırlıklar devam ediyor.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, etkinliklerin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Görevlilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Şimşek, daha sonra Belediye Başkanı Cengiz Altın ile çarşı merkezine geçerek esnaf ve vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.



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