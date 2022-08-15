Muş'ta "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "12. Tarım, Orman ve İnsan" yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Millet bahçesinde açılan sergide konuşan Vali İlker Gündüzöz, 81 ilde tarımla ilgili çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdiklerini söyledi.

Muş'tan da tarımla ilgili güzel fotoğrafların olduğunu belirten Gündüzöz, "Tüm Muşlu kardeşlerimizi bu sergiye davet ediyorum. Bu etkinlik de güzel bir örnek oldu. Emeği geçen tarım teşkilatımıza ve millet bahçesini bize açan belediyemize şükranlarımız sunarız." dedi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın Dairesi tarafından Denizbank'ın destekleri ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmada dereceye giren ve sergilemeye layık görülen 58 eserin kentte fotoğraf severlerle buluşturulduğunu belirtti.

Katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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