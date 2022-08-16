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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

AA

Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

MUŞ (AA) - Muş Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmenler, öğrencilerle birlikte okulun önünde oluşturdukları bostandan ürün almaya başladı.

İdarenin de desteğiyle okulun önündeki alanı değerlendirmeye karar veren öğretmenler, 500 metrekarelik alanı bostana dönüştürdü.

İlkbaharda meyve ve sebze fidelerini toprakla buluşturan, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilerle bostanın bakımını yapan öğretmenler, yetiştirdikleri domates, salatalık ve biberleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Öğrencilerle birlikte sebzeleri toplayan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" projesi kapsamında okulun önündeki sulak alanı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Burada ekilen ürünlerin hasadına başladıklarını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Elde edilen ürünler okulun çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bu anlamda çocuklarımızın tarımla iç içe olmalarını sağladık. Bünyesinde tarım alanı veya tarım bölümü olan okullarda değil de diğer okullarımızda da bu faaliyetlerin yapabileceğini örneklemiş oldular. Ben inanıyorum ki çocuklarımızın sadece akademik anlamda değil aynı zamanda yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine yararlı olacaktır."

Öğrenciler ise elde edilen ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

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