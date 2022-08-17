Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Kovid-19 aşı çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerini ziyaret ederek hatırlatma dozlarını yaptırmayan vatandaşlarla görüştü.

Aşı olmaları konusunda vatandaşları ikna etmeye çalışan ekipler, aşının önemi hakkında bilgiler verdi.

Ekipler, ziyaret ettikleri yerlerde aşı olmak isteyenlerin hatırlatma dozlarını yaptı.

Vatandaşlardan Mahmut Tren, ekiplere teşekkür ederek, "Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşı olalım, sağlıklı kalalım. Aşı çok önemli. Aşı olunmadan sağlıklı olunmuyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.