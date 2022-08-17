Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Kovid-19 aşı çalışmaları devam ediyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerini ziyaret ederek hatırlatma dozlarını yaptırmayan vatandaşlarla görüştü.
Aşı olmaları konusunda vatandaşları ikna etmeye çalışan ekipler, aşının önemi hakkında bilgiler verdi.
Ekipler, ziyaret ettikleri yerlerde aşı olmak isteyenlerin hatırlatma dozlarını yaptı.
Vatandaşlardan Mahmut Tren, ekiplere teşekkür ederek, "Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşı olalım, sağlıklı kalalım. Aşı çok önemli. Aşı olunmadan sağlıklı olunmuyor." dedi.