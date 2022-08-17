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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Ağabeyi için eylem yapan Cuma Teker, 1,5 yıldır HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Ağabeyinin geleceği günü beklediklerini anlatan Teker, "8,5 yıldır yolunu gözlüyorum. İnşallah gelir devletimize teslim olur. Bundan sonra devlete hayırlı bir evlat olur." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Seni orada kandırıyorlar. Devletimiz şefkatlidir. Gel teslim ol. Oğlumu çok özledim. Gece, gündüz onun için ağlıyorum. Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim." diye konuştu.

Altı yıldır oğlundan haber alamadığını dile getiren Şemsettin Özcan da oğluna kavuşuncaya kadar HDP önündeki eyleme devam edeceğini anlattı.

Evlatlarını HDP'den istediklerini aktaran Özcan, "HDP'liler çocuklarımızı neden götürdü? Onların çocuklarının başına gelseydi ne yaparlardı. HDP, Kürtler için mücadele etmiyor. Bizde Kürt'üz, yine bizim çocukları götürüyorlar. Bunlar Allah'tan korkmuyorlar. Tek bir bayrak var başka bayrak yok." ifadelerini kullandı.

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