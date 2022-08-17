GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi

AA

GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi

ANKARA/MUŞ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'taki Alpaslan-1 Barajı HES'te çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını belirtti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Muş'un Varto ve Bulanık ilçelerinde yer alan Alpaslan-1 Barajı HES'te çıkan yangın nedeniyle bölgeye AFAD ve Orman Genel Müdürlüğünden toplam 52 personel ve 15 köpüklü arazöz sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda can kaybı ve yaralı bulunmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

- "Sabotaj söz konusu değil gibi"

Vali İlker Göndüzöz, yangının çıktığı bölgeye gelerek işletme müdürü ve AFAD görevlilerinden bilgi aldı.

Devlet Su İşlerince yaptırılan Alparslan-1 Barajı'nın Elektrik Üretim AŞ tarafından kiralanarak işletildiğini belirten Gündüzöz, saat 11.00'de ana trafoda bir yangın ihbarının yapıldığını söyledi.

İşletme müdürü tarafından konunun kendisine iletildiğini aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Derhal AFAD Başkanı'nı aradık, Sayın İçişleri Bakanı'mızla görüştük. Çevre itfaiyeleri hemen yönlendirdik ve bir müddet sonra köpüklü itfaiyelerle müdahale başladı. Bir ana trafo tamamen yandı. Burada 4 trafo var. 4 trafodan birisi yandı. Bundan sonra yangının çıkış sebebi kontrol edilecek. Aşağıdaki kablolarda bir teknik arızadan kaynaklı yangın olduğu ilk başta değerlendiriliyor. Sabotaj söz konusu değil gibi ama çok detaylı teknik araştırma yapılacak. Şu anda ihtiyaten elektrik üretimi durduruldu."

Üç ana trafonun hasar görmediğini belirten Gündüzöz, "Onlar tekrar devreye alınabilir ama teknik araştırmadan sonra olay netleşecek. Ne zaman devreye gireceği anlaşılacak. Hepimize geçmiş olsun. Maddi hasar var. Yaralanma, ölüm çok şükür yok. İnşallah en kısa sürede de bu hasar giderilecek. Şu anda geçici olarak diğer 3 trafoda sistemi durdurdu. Arızaların nereden kaynaklandığı tespit edilecek, kontrol yapılacak, ardından üretime geçilecek." diye konuştu.

Olay yerine, Gündüzöz ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Varto Kaymakamı Mehmet Güder, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve DSİ 172. Şube Müdürü Servet Fırat da geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...
Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor
Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına ...
Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ...
Malazgirtliler ve Ahlatlılar, Malazgirt Zaferi etkinliklerini heyecanla bekliyor
YEREL HABERLER Malazgirtliler ve Ahlatlılar, Malazgirt Zaferi ...
Muş'ta "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Muş'ta "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.