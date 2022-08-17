GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi

ANKARA/MUŞ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'taki Alpaslan-1 Barajı HES'te çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını belirtti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Muş'un Varto ve Bulanık ilçelerinde yer alan Alpaslan-1 Barajı HES'te çıkan yangın nedeniyle bölgeye AFAD ve Orman Genel Müdürlüğünden toplam 52 personel ve 15 köpüklü arazöz sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda can kaybı ve yaralı bulunmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

- "Sabotaj söz konusu değil gibi"

Vali İlker Göndüzöz, yangının çıktığı bölgeye gelerek işletme müdürü ve AFAD görevlilerinden bilgi aldı.

Devlet Su İşlerince yaptırılan Alparslan-1 Barajı'nın Elektrik Üretim AŞ tarafından kiralanarak işletildiğini belirten Gündüzöz, saat 11.00'de ana trafoda bir yangın ihbarının yapıldığını söyledi.

İşletme müdürü tarafından konunun kendisine iletildiğini aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Derhal AFAD Başkanı'nı aradık, Sayın İçişleri Bakanı'mızla görüştük. Çevre itfaiyeleri hemen yönlendirdik ve bir müddet sonra köpüklü itfaiyelerle müdahale başladı. Bir ana trafo tamamen yandı. Burada 4 trafo var. 4 trafodan birisi yandı. Bundan sonra yangının çıkış sebebi kontrol edilecek. Aşağıdaki kablolarda bir teknik arızadan kaynaklı yangın olduğu ilk başta değerlendiriliyor. Sabotaj söz konusu değil gibi ama çok detaylı teknik araştırma yapılacak. Şu anda ihtiyaten elektrik üretimi durduruldu."

Üç ana trafonun hasar görmediğini belirten Gündüzöz, "Onlar tekrar devreye alınabilir ama teknik araştırmadan sonra olay netleşecek. Ne zaman devreye gireceği anlaşılacak. Hepimize geçmiş olsun. Maddi hasar var. Yaralanma, ölüm çok şükür yok. İnşallah en kısa sürede de bu hasar giderilecek. Şu anda geçici olarak diğer 3 trafoda sistemi durdurdu. Arızaların nereden kaynaklandığı tespit edilecek, kontrol yapılacak, ardından üretime geçilecek." diye konuştu.

Olay yerine, Gündüzöz ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Varto Kaymakamı Mehmet Güder, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve DSİ 172. Şube Müdürü Servet Fırat da geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.