Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

AA

Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Müftülük tarafından açılan Kur'an kursunu tamamlayan 30 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçenin Selçuklu Mahallesi'ndeki Halifeoğlu Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kursu tamamlayan öğrencilere başarı diledi.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, ilçede yaz Kur'an kursları açtıklarını bildirerek, "Çocuklarımız camiye aşkla ve şevkle geldiler. Bu güzel programa katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu." dedi.

Dereceye giren öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyelerin verildiği programa, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri, muhtarlar, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta, HES trafosunda yangın/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Muş'ta, HES trafosunda yangın/ Fotoğraflar
Muş'ta, HES trafosunda yangın
YEREL HABERLER Muş'ta, HES trafosunda yangın
GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde ...
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...
Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor
Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına ...
Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ...
Malazgirtliler ve Ahlatlılar, Malazgirt Zaferi etkinliklerini heyecanla bekliyor
YEREL HABERLER Malazgirtliler ve Ahlatlılar, Malazgirt Zaferi ...
Muş'ta "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Muş'ta "12. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.