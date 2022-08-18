Muş'ta Çocuk Görüşme Merkezi açıldı

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MUŞ (AA) - Muş Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı görüşme merkezi açıldı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Görkem Hergül ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Muhammed Suna, Muş Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü hizmet binasında kurulan "Çocuk Görüşme Merkezi"ni tanıttı.

Suna, gazetecilere, Türkiye'de yaklaşık 50 ilde Çocuk Görüşme Merkezi'nin açıldığını söyledi.

Merkezde, bekleme salonu, görüşme ve oyun odasının bulunduğunu ifade eden Suna, şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüze başvurulması ve çocukla görüşme talebinde bulunulması sonrasında uzmanlar, her türlü iletişim vasıtasıyla taraflarla irtibata geçecek. Taraflar, kendileri istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe, zorunlu haller dışında yüz yüze getirilmeyecek. Mahkemece bu hususta karar verilmiş olması durumunda kişisel ilişki iletişim araçlarıyla da bu merkezde gerçekleştirilebilecek. Çocuğun üstün yararı uyarınca sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek. Muş adliyemizde de başlatılan bu uygulama ile velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son veriliyor."





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