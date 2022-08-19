Muşlu gurbetçiler tatil için geldikleri köylerinde memleket hasreti gideriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu gurbetçiler tatil için geldikleri köylerinde memleket hasreti gideriyor

AA

Muşlu gurbetçiler tatil için geldikleri köylerinde memleket hasreti gideriyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde 1966'da meydana gelen depremden sonraki süreçte çalışmak için farklı ülkelere giden gurbetçiler, yaz aylarında köylerine gelerek memleket hasretlerini gideriyorlar.

İlçeye bağlı Onpınar köyünde yaşayanların bir kısmı, 6,9 büyüklüğündeki depremden sonra aralarında Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu çeşitli ülkelere göç etti.

Göçün sonraki yıllarda da devam etmesiyle nüfusu sürekli azalan köy, bugünlerde baba ocağına gelen gurbetçilerle en kalabalık dönemlerinden birini yaşıyor.

Köyde kışın 60'a kadar düşen hane sayısı, gurbetçilerin gelmesiyle 200'e kadar ulaştı. Her yıl yaz mevsiminde memleket hasreti gidermek için köye gelen gurbetçiler, ev işleri ve bostanda ailelerine yardım ediyor.

Onpınar Köyü Muhtarı Ali Akdeniz, AA muhabirine, köye yaz mevsiminde çok sayıda gurbetçinin geldiğini söyledi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'deki hemşehrilerinin tatillerini köyde geçirdiğini anlatan Akdeniz, şunları söyledi:

"Köyde kalanlar hayvancılıkla uğraşıyor. Yazın gelen gurbetçiler buradakilere yardım ediyorlar. Memlekete olan hasretlerini gideriyorlar. Onlar bizden daha sevinçli. Köyü bizden daha fazla seviyorlar. 1966 Varto depreminden sonra köyden göç başladı. Köyün yüzde 70'i geçimini sağlamak için yurt dışına göç etti. Yazı köylerinde geçirmeyi tercih ediyorlar. İzinlerine göre köyde konaklıyorlar."

- "6 bin 500 kilometre yol geliyoruz"

Fransa'nın Rennes kentinden gelen Hasan Özdeniz, doğum yerinin Onpınar köyü olduğunu ve 24 yaşına kadar köyde yaşadığını belirtti.

Çalışmak için 32 yıl önce Fransa'ya gittiğini dile getiren Özdeniz, "Memleketimizi ve köyümüzü seviyoruz. Avrupa'da bütün haklarımız var ama yine memleketimizi özlüyoruz. Benim gibi birçok komşu gurbetçi var, onlar da geliyor. Doğamız, insanımız, suyumuz çok güzel. Her yıl köye geliyorum, yaklaşık 5 ay kalıyorum. Fransa'dan buraya kara yolu ile 4 günde geldik. Bu yolu çok heyecanlı ve sevinçli geliyoruz ama giderken de üzülüyoruz. Yol uzadıkça uzuyor. Fransa'dan köye kadar yaklaşık 6 bin 500 kilometre yol geliyoruz." diye konuştu.

Üç çocuk annesi Hediye Özdeniz ise "Memleketi seviyoruz, mutluyuz ve huzurluyuz. Köyün havası ve suyu çok güzel. Torunlarım var. Onlar da her yıl geliyor. Çocuklar köye geldiklerinde çok mutlu oluyorlar. Kültürümüz daha güzel ve insanlarımız sıcak kanlı. Köye sevinerek geliyoruz, gidince üzülüyoruz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarda mutlu oluyoruz." dedi.

- "Köyümüzü, insanlarımızı ve kültürümüzü seviyoruz"

Turabi Fırat da 1984'te ABD'ye giderek Washington'a yerleştiğini anlattı.

Memlekette olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Fırat, "Köyde yaşlılarımız var, onlara bakıyoruz. Köyde doğup büyüdüğümüz için nereye gidersek gidelim burası bizim yaşamak istediğimiz en güzel yerlerden biri. Köyümüzü, insanlarımızı ve kültürümüzü seviyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta Çocuk Görüşme Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Muş'ta Çocuk Görüşme Merkezi açıldı
Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet ...
Muş'ta, HES trafosunda yangın/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Muş'ta, HES trafosunda yangın/ Fotoğraflar
Muş'ta, HES trafosunda yangın
YEREL HABERLER Muş'ta, HES trafosunda yangın
GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde ...
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...
Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor
Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.