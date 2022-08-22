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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'taki köy yollarında sıcak asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor

AA

Muş'taki köy yollarında sıcak asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor

MUŞ (AA) - Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kışın olumsuz hava koşulları nedeniyle tahrip olan köy yollarının yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Varto ilçesine bağlı 2 bin rakımdaki Tuzlu köyü yolunu sıcak asfaltla kaplayan ekipler, merkeze bağlı Savaşçılar köyü yolunda da parke taşı döşeme çalışması yürüttü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, 2022 yılı programı kapsamında köy yollarında yapılacak bakım, onarım, kilitli parke taşı ve sıcak asfalt için 64 milyon lira bütçe hazırladıklarını söyledi.

Bu yıl 210 köy yolunda 263 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması yapmayı hedeflediklerini aktaran Yentür, şöyle devam etti:

"Eylül ayının sonuna kadar hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız. Kırsal köylerimizin içindeki yolları bu yıl kilitli parke taşıyla döşememiz, köylüler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Tuzlu köyü yolunu sıcak asfaltla kapladık. Sıcak asfalt daha uzun ömürlü. Böyle bir hizmetin kırsal köylere gitmiş olması vatandaşımızı sevindirmiştir. Özellikle kış aylarında mevcut yollarda yaşanan bozulmalar, ulaşımı olumsuz etkiliyor."

Köy sakini Ali Yılmaz da köy yollarının sıcak asfalta kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Köyümüz yüksek rakımda olduğu için kışın çok zor koşullarda ulaşım sağlanıyor. Araçlarımız yollarda kalıyor. En büyük hayalimiz gerçekleşti. Katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Savaşçılar Köyü Muhtarı Abdürrahman Bilici ise köy yolunun kışın tahrip olduğunu bildirerek, yenileme çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.


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