Muş'ta devlet desteğiyle kurulan tesiste 500 ton bulgur üretildi

MUŞ (AA) - Muş'ta bakkal işleten girişimci Asım Şancı, devlet desteğiyle açtığı tesiste köylülerden aldığı buğdaydan 500 ton bulgur üretti.



Dere Mahallesi'nde yaşayan Şancı, bulgur üretim tesisi kurmak için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programına proje sundu.



Bakanlıktan 1 milyon 239 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan Şancı, kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesinde 4 bin metrekare alana tesis kurdu.

Köylerdeki çiftçilerden satın alınarak tesise getirilen buğdaydan bulgur üreten Şancı, ürünleri peketleyerek kent merkezi ve çevre illere göndermeye başladı.



Tesiste incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, kentte tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Kentte 33 işletmeye bu konuda destek verildiğini belirten Gün, şunları kaydetti:

"33 projemizin şu ana kadar ki proje tutarları 22 milyon 577 bin lira. Yatırımcılarımıza 10 milyon 670 bin lira hibe desteği sağlamış bulunmaktayız. Bulunduğumuz işletmede bulgur ve aşurelik buğday üretimi yapılıyor. Bu yatırım projemizin tutarı 2 milyon 763 bin lira olup, bunun 1 milyon 239 bin lirası hibe olarak verilmiştir. Bu işletmemiz de Muşumuzun tarıma dayalı ekonomisine katkı sağlamaktadır."

İşletme sahibi Şancı ise köylülerden aldıkları buğdaydan bulgur elde ettiklerini dile getirerek, "Bulgurun tüm aşamaları burada gerçekleşiyor. Paketleme, kaynatma, kurutma, eleme ve sınıflandırma işlemlerini biz yapıyoruz. Yeni bir işletme olduğumuz için bu yıl 500 ton üretim yaptık. İlerde daha fazla üretim yapacağız. Hibe olmasaydı kendi imkanımızla burayı kuramazdık."dedi.

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