Muş'ta köy okullarına basketbol potası ve tenis masası kurulacak

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MUŞ (AA) - Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, "Sporu Tabana Yayıyoruz" projesi kapsamında 102 köy okuluna basketbol potaları ve 136 tenis masası kurulması için protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 102 köy okuluna basketbol potası ve 136 tenis masası yapılacağını söyledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile üretim için protokol imzaladıklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bu sayede gençlerimiz basketbol ve masa tenisi ile tanışmış olacak. Projemizin bir amacı da sporu tabana yayarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlıklardan alıkoymaktır. Gençlerimizi spora, sanata, kültüre yönlendirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize iyi imkanlar sunup spora yönlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı da söz konusu protokol sayesinde en ücra köylerdeki okullarda da öğrencilerin sporla buluşacağını aktardı.

Kent genelinde 102 okulun bahçesine basketbol potası montajının yapılacağını dile getiren Subaşı, "Bununla birlikte 136 okulumuza da tenis masası kurulacak. Öğrencilerimizi sporla tanıştırırken aynı zamanda öğretmenlerimiz içinde bir aktivite olmasını sağlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından protokol metinleri imzalandı.

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