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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Ya Hakk" deyip yaylara asılarak ok atma deneyimi yaşadılar

AA

"Ya Hakk" deyip yaylara asılarak ok atma deneyimi yaşadılar

MUŞ (AA) - ŞENER TOKTAŞ/İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarına katılan vatandaşlar, atölyelerde eğitmenlerin gözetiminde ilk kez ok atma deneyimi yaşadı.

Etkinliklerin düzenlendiği "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda, Okçular Vakfınca oluşturulan atölye, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlardan ilgi görüyor.

Burada ok ve yay hakkında bilgilendirilen vatandaşlar, ecdadın büyük zaferler kazandığı savaşlarda en büyük yardımcıları olan aletlerin nasıl kullanıldığını öğrenme fırsatı buluyor.

Ardından "Ya Hakk" diyerek yaylalara asılan vatandaşlar, alana yerleştirilen putaları hedef alarak hayatlarında ilk kez ok atma deneyimi yaşıyor.

Okçular Vakfı ok eğitmeni Servet Ulusoy, AA muhabirine, 26 Ağustos etkinlikleri için geldikleri Malazgirt'te ata sporu okçuluğu tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Ata sporu okçuluğu geliştirmek istediklerini anlatan Ulusoy, "İnsanlar gelip burada ok atma heyecanını yaşıyor. Biz de bu heyecana ortak oluyoruz. 26 Ağustos etkinlikleri çok güzel geçiyor. Bu heyecanla bu etkinliğimizi devam ettiriyoruz. Yoğunluk var. Geçen yıllara göre bu yıl yoğunluk artmaya başladı. Malazgirt Zaferi coşkusunu yaşamak için buraya gelenlere ok atmanın heyecanını yaşatıyoruz. Ok atmayı öğretiyoruz. Ata sporu okçuluğun nasıl olduğunu anlatıyoruz."

Çocuk katılımcılardan Ferhat Kayhan ise ilk defa Malazgirt Zaferi etkinliklerinde ok attığını belirterek, "Nişan alıp putayı ortasından vurdum. Burası çok güzel bir yer. Bu alanı çok beğendim. Burada çok eğlendik, ok attık. Okçuluk ata sporumuz. 13 yaşındayım ve ilk defa ok attığım için heyecanlıyım." dedi.

Erzurum'dan gelen Ramazan Dağcı da "Burada ok ve cirit attık, çok eğlendik. Atlara bindik. Çok güzeldi. İlk defa burada ok attım. Çok eğlenceli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Ercan Yamlı ise bu etkinliklerin kente katkı sunduğunu kaydederek, "Böyle etkinliklerin düzenlenmesi bizi gururlandırıyor. İlk defa burada ok attım. Başarılı oldum. Ok atmak heyecan verici. Çok güzel etkinlik oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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