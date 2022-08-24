Malazgirt doğal gaza kavuşuyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Belediyesi ile Doğugaz A.Ş arasında ilçenin doğal gaza kavuşturulması için protokol imzalandı.

Belediye Başkanlığındaki törende Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile Doğugaz A.Ş Genel Müdürü Serhat Demircan protokol metinlerini imzaladı.



Altın, yaptığı açıklamada, halka verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, "Doğalgaz konusunda her zaman üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız. Bu projede belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek doğalgazın vatandaşlarımıza ulaşması için gerekli çalışmaları başlatacağız." dedi.

Programa, Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve İlçe Başkanı Kenan Deniz katıldı.

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