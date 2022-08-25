Ailesinden etkilenerek başladığı ata sporunda takımın en genç ciritçisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesinden etkilenerek başladığı ata sporunda takımın en genç ciritçisi oldu

AA

Ailesinden etkilenerek başladığı ata sporunda takımın en genç ciritçisi oldu

MUŞ (AA) - ŞENER TOKTAŞ/İBRAHİM YALDIZ - Erzurum'da babasından etkilenerek 12 yaşında ata sporu ciride başlayan Ahmet Hakan Sayim, ağabeyi ile katıldığı Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde kendinden yaşça büyük sporcularla cirit oynadı.

Erzurum Uzmanlar Atlı Spor Kulübünün başkanlığını yürüten babası ile amcasından ve ağabeyinden etkilenerek 12 yaşında ciride başlayan Sayim, takımın en genç lisanslı sporcusu oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen kutlamalara da ağabeyi ile katılan Sayim, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki hipodromda tecrübeli sporcularla cirit oynadı.

Çok sevdiği atıyla birlikte oyunları izleyenlerin ilgisini çeken Sayim, AA muhabirine, ata sporcu ciridi sürdürmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Atları ve cirit oynamayı çok sevdiğini belirten Sayim, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en genç lisanslı cirit sporcusuyum. 12 yaşında cirit müsabakasına çıktım. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Etnospor Festivali'ne katıldım. 14 yaşındayım. Benden yaşça büyüklerle cirit oynuyorum. Biraz zor oluyor ama üstesinden geliyorum. Erzurum'dan 15 kişilik ekiple Malazgirt etkinliklerine katıldık. Müsabakalarda mücadele ettik, gösteri yaptık. Aynı zamanda düzenlenen diğer etkinliklere katıldık. Salıncakta sallandık, tahterevalliye bindik. Burayı çok sevdik. Çok eğlenceli geçti."

Aynı kulübün sporcusu olan ağabeyi Muhammet Reşit Sayim de kardeşinin Türkiye'nin en genç ciritçisi unvanına sahip olduğunu belirtti.

Kardeşine örnek olmaya çalıştığını dile getiren Sayim, şunları kaydetti:

"Bu sporu aynı zamanda kulübümüzün başkanı olan babamızdan öğrendik. Ailece atları seviyoruz ve ilgileniyoruz. Kardeşimle burada cirit atıyoruz, gösteri yapıyoruz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Burada bizi güzel karşıladılar. Ata sporumuz ciridi yaşatıyoruz, emek veriyoruz."

- Jandarmanın atlı birliği kutlamaların ilgi odağı oldu

Van'dan Malazgirt'e giderek bölgedeki güvenliğin sağlanmasına katkı sunan atlı birlik, kutlamaları izleyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kutlama alanında devriye görevi yapan atlı birliği gören vatandaşlar, Edremit Atlı Jandarma Birliği'ndeki "Efsane", "Tayga" ve "Deniz" isimli atlarla fotoğraf çektirdi.

Atlı Jandarma Takım Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Özdoğan da atlara ilgi gösteren vatandaşlara yaptıkları çalışmalar ve atların ırkları hakkında bilgi verdi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede devam eden Malazgirt Zaferi kutlamalarının renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Atlı birliklerin vatandaşlardan ilgi gördüğünü anlatan Demirer, "Vatandaşlarımız alanımıza yoğun ilgi gösteriyor. 7'den 77'ye herkes burada. Özellikle atlar çok ilgi çekti. Vatandaşlarımız, jandarmamızın atlı birliklerine büyük bir teveccüh gösterdi. Güzel ve eğlenceli vakitler milli parkımızda devam ediyor." diye konuştu.

Etkinliği fotoğraflayan Malazgirtli Enes Çelikel ise "Etkinlikler çok güzel geçiyor ve Malazgirt'imize renk kattı. İlk defa jandarma atlı birliklerini burada gördük, fotoğraf çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılan çocuklar "Köyvivor" parkurunda eğlendi
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılan çocuklar ...
GRAFİKLİ - Bizans ordusunu bozguna uğratan komutan: Sultan Alparslan
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Bizans ordusunu bozguna uğratan komutan: ...
"Gripin" Malazgirt'te konser verdi
YEREL HABERLER "Gripin" Malazgirt'te konser verdi
Malazgirt doğal gaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Malazgirt doğal gaza kavuşuyor
"Ya Hakk" deyip yaylara asılarak ok atma deneyimi yaşadılar
YEREL HABERLER "Ya Hakk" deyip yaylara asılarak ok atma deneyimi ...
Malazgirt Zaferi´nin 951´inci yıl dönümü kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi´nin 951´inci yıl dönümü kutlamaları ...
Muş'ta köy okullarına basketbol potası ve tenis masası kurulacak
YEREL HABERLER Muş'ta köy okullarına basketbol potası ve tenis ...
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan tesiste 500 ton bulgur üretildi
YEREL HABERLER Muş'ta devlet desteğiyle kurulan tesiste 500 ton ...
Malazgirt, büyük zaferin 951. yıl dönümü kutlamalarına hazır
YEREL HABERLER Malazgirt, büyük zaferin 951. yıl dönümü ...
Malazgirt Savaşı alanının nokta tespiti için kazı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Malazgirt Savaşı alanının nokta tespiti için kazı ...
Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu
YEREL HABERLER Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.