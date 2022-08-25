Ailesinden etkilenerek başladığı ata sporunda takımın en genç ciritçisi oldu

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MUŞ (AA) - ŞENER TOKTAŞ/İBRAHİM YALDIZ - Erzurum'da babasından etkilenerek 12 yaşında ata sporu ciride başlayan Ahmet Hakan Sayim, ağabeyi ile katıldığı Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde kendinden yaşça büyük sporcularla cirit oynadı.

Erzurum Uzmanlar Atlı Spor Kulübünün başkanlığını yürüten babası ile amcasından ve ağabeyinden etkilenerek 12 yaşında ciride başlayan Sayim, takımın en genç lisanslı sporcusu oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen kutlamalara da ağabeyi ile katılan Sayim, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki hipodromda tecrübeli sporcularla cirit oynadı.

Çok sevdiği atıyla birlikte oyunları izleyenlerin ilgisini çeken Sayim, AA muhabirine, ata sporcu ciridi sürdürmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Atları ve cirit oynamayı çok sevdiğini belirten Sayim, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin en genç lisanslı cirit sporcusuyum. 12 yaşında cirit müsabakasına çıktım. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Etnospor Festivali'ne katıldım. 14 yaşındayım. Benden yaşça büyüklerle cirit oynuyorum. Biraz zor oluyor ama üstesinden geliyorum. Erzurum'dan 15 kişilik ekiple Malazgirt etkinliklerine katıldık. Müsabakalarda mücadele ettik, gösteri yaptık. Aynı zamanda düzenlenen diğer etkinliklere katıldık. Salıncakta sallandık, tahterevalliye bindik. Burayı çok sevdik. Çok eğlenceli geçti."

Aynı kulübün sporcusu olan ağabeyi Muhammet Reşit Sayim de kardeşinin Türkiye'nin en genç ciritçisi unvanına sahip olduğunu belirtti.

Kardeşine örnek olmaya çalıştığını dile getiren Sayim, şunları kaydetti:



"Bu sporu aynı zamanda kulübümüzün başkanı olan babamızdan öğrendik. Ailece atları seviyoruz ve ilgileniyoruz. Kardeşimle burada cirit atıyoruz, gösteri yapıyoruz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Burada bizi güzel karşıladılar. Ata sporumuz ciridi yaşatıyoruz, emek veriyoruz."

- Jandarmanın atlı birliği kutlamaların ilgi odağı oldu

Van'dan Malazgirt'e giderek bölgedeki güvenliğin sağlanmasına katkı sunan atlı birlik, kutlamaları izleyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kutlama alanında devriye görevi yapan atlı birliği gören vatandaşlar, Edremit Atlı Jandarma Birliği'ndeki "Efsane", "Tayga" ve "Deniz" isimli atlarla fotoğraf çektirdi.



Atlı Jandarma Takım Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Özdoğan da atlara ilgi gösteren vatandaşlara yaptıkları çalışmalar ve atların ırkları hakkında bilgi verdi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede devam eden Malazgirt Zaferi kutlamalarının renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Atlı birliklerin vatandaşlardan ilgi gördüğünü anlatan Demirer, "Vatandaşlarımız alanımıza yoğun ilgi gösteriyor. 7'den 77'ye herkes burada. Özellikle atlar çok ilgi çekti. Vatandaşlarımız, jandarmamızın atlı birliklerine büyük bir teveccüh gösterdi. Güzel ve eğlenceli vakitler milli parkımızda devam ediyor." diye konuştu.

Etkinliği fotoğraflayan Malazgirtli Enes Çelikel ise "Etkinlikler çok güzel geçiyor ve Malazgirt'imize renk kattı. İlk defa jandarma atlı birliklerini burada gördük, fotoğraf çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

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