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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı

AA

Muş Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, milletin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçlarıyla en şanlı zaferlerden biri olan Malazgirt Zaferi'nin 951. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Malazgirt Zaferinin bir dönüm noktası olduğunu aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarihtir. Nitekim bu zaferden yalnızca dört yıl sonra Türkler, Marmara kıyılarına kadar ulaşmış ve o günden bu güne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ve ispat etmiştir. Sultan Alparslan ve komutanlarının gönüllere çaldığı farklı inanç, köken, dil ve kültürlere saygı mayası kısa sürede tutmuş ve bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Bugün dahi aziz milletimizin aynı şuur, inanç ve kararlılıkla kardeşlik ahdimize sahip çıkıp, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için el ele, gönül gönülle olduğunu görmek bizlere kıvanç verirken, ülkemize milletimize düşmanlık besleyenleri kahretmektedir."

Son yıllarda Cumhurbaşkanlı himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi etkinliklerinun her alanda ses getirdiğini ifade eden Asya, "Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizin katılımlarıyla bu yılki etkinlikleri coşku ile kutlayacağız. Cuma namazını kutlama alanında birlikte kılacağız inşallah. 951 yıl önceki ruhu birlikte hissedeceğiz. Tüm hemşerilerimizi 26 Ağustos günü kadim ilçemize davet ediyorum. Etkinliklere katılmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Şanlı zafere yakışır bir etkinliği gerçekleştireceğiz. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümün de başta Sultan Alparslan olmak üzere şanlı askerlerini ve ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı

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