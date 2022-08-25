Muş Valisi Gündüzöz'den Malazgirt Zaferi mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, Sultan Alparslan'ın liderliğindeki Türk ordusunun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanın yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin Türk milleti ve dünyanın kaderini değiştiren şanlı zaferlerden biri olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Ecdadımız tarafından bizlere emanet edilen bu cennet vatanı korumak ve bizden sonraki nesillere hür, bağımsız ve müreffeh bir şekilde bırakmak şanlı tarihimizin boynumuza yüklediği ağır ve kaçınılmaz bir sorumluluktur. Türk milleti, bu tarihi sorumluluklarına sahip çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ve Malazgirt ruhuyla geleceğe daha güvenli bakmakta olup cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaşırken yıldızını parlatmaktadır. Sultan Alparslan ve şanlı ordusu başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Al bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalandığı bu kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde nice bin yıllar diliyorum."

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