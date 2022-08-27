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Muş'ta Tuğgeneral İlhan Şen için uğurlama töreni düzenlendi

AA

Muş'ta Tuğgeneral İlhan Şen için uğurlama töreni düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'ta tuğgeneralliğe terfi ederek Bakü'ye atanan İl Jandarma Komutanı İlhan Şen için uğurlama töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, bu programların tayinci görevlere tabi olanların karşılaştığı doğal bir sonuç olduğunu söyledi.

Ülke için onurla görev yaptıklarını aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Ne verirseniz verin dağda, bayırda, aileden uzakta görev yapmanın maddi bir karşılığı olmaz. Jandarma böyle bir jandarma, görevi de böyle bir görev. Tayini, gurbeti hiç bitmez. Hepinizin alnından öpüyorum, hepiniz kahramansınız. Ailesinden uzak durmak, gurbette yaşamak zaten en önemli kahramanlık ve bunu vatan için yapıyorsan çok daha önemli. Pek çok kamu hizmeti vardır ve bunların iyi yürütülmesi görevimizdir. Hepsine il valisi olarak nezaret ediyoruz. Vatandaşın can ve mal güvenliği temin edildiyse diğerlerinin anlamı vardır. Devleti devlet yapan bu felsefeyi ayakta tutan da kolluk kuvvetleridir."

Al bayrağın dalgalanmasında Jandarma Teşkilatının emeği ve alın terinin büyük olduğunu vurgulayan Gündüzöz, "Tuğgeneral İlhan Şen ile 2 yıl çalıştık. Arzu ettiğimiz gibi liyakatine ve ehliyetine uygun şekilde terfi ederek ayrılıyor. Hem terfi hem de tayin aldı ama çok uzağa gitmedi. Kardeş ülke Azerbaycan'a gidiyor. Kendisine ailesiyle bundan sonra da mutluluklar diliyorum. Görevini layıkıyla yapan bu kahraman dostuma, kardeşime ömür boyu daha güzel görevleri Allah nasip etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral İlhan Şen ise görevi süresince kendisine destek verenlere teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya da 2 yıl boyunca çok verimli çalışmalar gerçekleştirdikleri Tuğgeneral Şen'in, kahraman komutanlığının yanında naif kişiliği, nezaketiyle gönülleri kazandığını ifade etti.

Gündüzöz ve Asya'nın Tuğgeneral Şen'e takdir belgesi vermesiyle sona eren törene, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Hava Meydan Komutanı Albay Mehmet Bora Özalp, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, şehit ve gazi dernekleri ile vatandaşlar katıldı.

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