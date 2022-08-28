Malazgirt Kaymakamı Demirer, Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılanlara teşekkür etti

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Demirer, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla coşkuyla kutlandığını belirtti.

Yurt içinden ve yurt dışından etkinliklere katılanlara, misafirlerin rahatı ve güvenliği için gecesini gündüzüne katıp çalışan mesai arkadaşlarına ve Malazgirt halkına teşekkür eden Demirer, şunları kaydetti:



"Anadolu'da tarihimizin referans noktası olarak kabul edilen Malazgirt Zaferi'nden bu güne, bin yıldır süre gelen birlik ve beraberlik ruhu içinde, geleceğe hep birlikte yürüdüğünün ve yürüyeceğinin mesajının en güzel şekilde verildiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerini ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm halkımızın Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum."



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