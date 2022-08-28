Malazgirt Kaymakamı Demirer, Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılanlara teşekkür etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Kaymakamı Demirer, Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılanlara teşekkür etti

AA

Malazgirt Kaymakamı Demirer, Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılanlara teşekkür etti

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Demirer, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla coşkuyla kutlandığını belirtti.

Yurt içinden ve yurt dışından etkinliklere katılanlara, misafirlerin rahatı ve güvenliği için gecesini gündüzüne katıp çalışan mesai arkadaşlarına ve Malazgirt halkına teşekkür eden Demirer, şunları kaydetti:

"Anadolu'da tarihimizin referans noktası olarak kabul edilen Malazgirt Zaferi'nden bu güne, bin yıldır süre gelen birlik ve beraberlik ruhu içinde, geleceğe hep birlikte yürüdüğünün ve yürüyeceğinin mesajının en güzel şekilde verildiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerini ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm halkımızın Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta Tuğgeneral İlhan Şen için uğurlama töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Muş'ta Tuğgeneral İlhan Şen için uğurlama töreni ...
Erdoğan: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
YEREL HABERLER Erdoğan: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya ...
Muş'ta "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde Manuş Baba konser verdi
YEREL HABERLER Muş'ta "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde Manuş Baba ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.