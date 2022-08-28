Muş Belediyesinin üst yapı çalışmaları sürüyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MUŞ (AA) - Muş Belediyesince kentin birçok noktasında başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Erzurum caddesinde yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere, alt yapısı tamamlanan yerlerde başlattıkları üst yapı projelerinin devam ettiğini söyledi.



Hedeflerinin yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamak olduğunu ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Bunun yanında içme suyu temin projemizi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte sürdürüyoruz. Malazgirt programında Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha arz etme imkanını bulduk. Bu çalışmalarımızı halkımızın da takdir ettiğini görüyoruz. Vatandaşların rahat, konforlu ve sıkıntısız ulaşım imkanına kavuşması için aralıksız çalışarak kentin en işlek cadde ve bulvarlarının yanı sıra en ücra köşelerinde asfalt serme, yol iyileştirme ve yeni yol açma çalışmaları yapıyoruz. Halkımız için daha iyisini daha güzelini yapmak için çaba gösteriyoruz."

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