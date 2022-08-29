Muş'ta kadınlar tütün tarlasında çalışarak kazanç elde ediyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MUŞ (AA) - Muş'ta tütün tarlasında çalışan kadınlar, elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.



Tütün yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş'ta, çiftçilerin hasat telaşı başladı.



Merkeze bağlı Harman köyündeki tarlalarda tütün hasadı yapan kadınlar, topladıkları yaprakları iplerle bağlayarak kurumaları için güneşe bırakıyor.

Tarlada çalışan 5 çocuk annesi Leyla Taş, çocukluğundan bu yana tütün tarlalarında çalıştığını söyledi.

Tütün işinin zahmetli olduğunu dile getiren Taş, "Sabah erkenden kalkıp ev işleri ve çocukların bakımı yaptıktan sonra gün boyu tarlada tütün kırma ve desteleme işlemi yapıyoruz. Mayıs ayında tütün ekimini yapıyoruz ve ağustos ayında hasada başlıyoruz. Ev hanımıyım, eşime yardımcı oluyorum. Genelde bu işleri hep kadınlar yapıyor. Aileme katkı sağlamak için yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Yılda 8 ay çalışıyoruz." diye konuştu.

Semiha Bala ise "Eşlerimize yardımcı oluyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Başka geçim kaynağımız yok." dedi.

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