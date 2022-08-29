Muş Valisi Gündüzöz, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Gündüzöz, mesajında, millet olarak hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



30 Ağustos'un Türk milletinin şanlı ordusuyla birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan İstiklal ateşi, Kurtuluş Savaşı'mıza giden yolu açmış ve Büyük Taarruz'la bu kutlu mücadele taçlandırılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın son bölümü olan bu büyük zaferin ardından kısa bir süre sonra yurdumuz, tüm işgal devletlerinden temizlenerek bağımsızlığına kavuşmuştur. Esasen 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile yurt edindiğimiz Anadolu'nun bir kez daha mübarek şehit kanlarıyla bu toprakları vatanımız olarak tescilleyen birer mühürdür. Bu duygu ve düşüncelerle başta bu zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu mukaddes toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

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