Kaymakam Demirer veda ziyaretlerinde bulundu

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MUŞ (AA) - Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Trabzon'un Of ilçesine atanan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, veda ziyaretlerinde bulundu.



İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye ve Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Demirer, tarihi ilçede görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.



Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Of ilçesine görevlendirildiğini aktaran Demirer, "2 yıl boyunca tarihi şehir Malazgirt'imize ve onun kıymetli halkına hizmet etmenin gururunu ve sevincini yaşıyorum. Görevde bulunduğum süre zarfında şahsıma göstermiş olduğunuz samimi duygularınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.





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