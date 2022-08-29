Muş Belediye Başkanı Asya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, ecdadın canları pahasına verdiği şanlı mücadelelerin, güçlü yarınlar için, kendileri için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Vatan topraklarının işgalden kurtarıldığı destansı bir mücadele olan İstiklal Savaşı'nın zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarih olduğunu belirten Asya, şunları aktardı:

"Aziz milletimiz, eşsiz kahramanlıklarla, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla, verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanı emanet etmiştir. Gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi bozarak ülkemizde kaos ortamı yaratmaya ve nihayetinde de ülkemizi bölmek isteyen karanlık güçler iyi bilmelidir ki aziz milletimiz kendisi ve vatanı üzerinde oynanan kirli oyunlara asla prim vermeyecektir. Bu vesileyle, İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

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