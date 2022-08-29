Muş Belediye Başkanı Asya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediye Başkanı Asya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Muş Belediye Başkanı Asya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, ecdadın canları pahasına verdiği şanlı mücadelelerin, güçlü yarınlar için, kendileri için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Vatan topraklarının işgalden kurtarıldığı destansı bir mücadele olan İstiklal Savaşı'nın zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarih olduğunu belirten Asya, şunları aktardı:

"Aziz milletimiz, eşsiz kahramanlıklarla, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla, verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanı emanet etmiştir. Gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi bozarak ülkemizde kaos ortamı yaratmaya ve nihayetinde de ülkemizi bölmek isteyen karanlık güçler iyi bilmelidir ki aziz milletimiz kendisi ve vatanı üzerinde oynanan kirli oyunlara asla prim vermeyecektir. Bu vesileyle, İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Demirer veda ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer veda ziyaretlerinde bulundu
Muş Valisi Gündüzöz, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz, 30 Ağustos Zafer Bayramını ...
Muş'ta kadınlar tütün tarlasında çalışarak kazanç elde ediyor
YEREL HABERLER Muş'ta kadınlar tütün tarlasında çalışarak kazanç ...
Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
YEREL HABERLER Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ...
Malazgirt'te tekstil fabrikası kurulacak
YEREL HABERLER Malazgirt'te tekstil fabrikası kurulacak
Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor
YEREL HABERLER Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde ...
Muş Belediyesinin üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Muş Belediyesinin üst yapı çalışmaları sürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer, Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılanlara teşekkür etti
YEREL HABERLER Malazgirt Kaymakamı Demirer, Malazgirt Zaferi ...
Muş'ta Tuğgeneral İlhan Şen için uğurlama töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Muş'ta Tuğgeneral İlhan Şen için uğurlama töreni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.