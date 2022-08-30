Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erdi.



Törene Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, cumhuriyet savcıları, hakimler, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, gaziler, şehit aileleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

- Bulanık

Bulanık Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Çertmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini sağlamlaştıran Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.



Çertmek, "Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce Türk milleti, emperyalist güçlerin işgalci ordularını anavatan topraklarından atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve mukaddes vatanımız için canını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitliğin ziyaret edilmesiyle sona eren törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, Asliye Hukuk Hakimi Muhammet Selman Harmankaya, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Uğur Can, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

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