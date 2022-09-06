Muş Belediye Başkanı Asya'dan Zabıta Haftası mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkanı Asya, mesajında, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığı ve huzurunu tehdit eden tüm unsurlarla mücadele ettiğini söyledi.

Geçmişi 1826 yılına dayanan Zabıta Teşkilatı'nın ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesi olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Zabıta bir belediyenin vatandaşlara yansıyan yüzüdür. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bu hassasiyeti taşıyarak çalışıyor. Bundan sonra da çalışmalarını aynı minvalde sürdürerek vatandaşlarımızın hizmet beklentilerini karşılayacaklar. Denetim, güvenlik ve kontrol mekanizmasından taviz vermeyen zabıta ekiplerimiz, bu görevleri ifa ederken belediyemizin gören gözü, işiten kulağı konumundadır. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta mensuplarının haftasını kutlar, görevlerinde başarılar dilerim."

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